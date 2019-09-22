Дизайнер назвала наймодніші кольори осені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Найпопулярнішими у нинішньому осінньо-зимовому сезоні будуть всі відтінки синього і блакитного кольорів, а також ментоловий, зелений, помаранчевий і жовтий. Про це повідомила дизайнер Олена Буреніна в коментарі кореспонденту УНН.
"Основні тренди формуються з перспективою на 5-10 років. У них намагаються врахувати всі світові тенденції (глобальне потепління, війни, катаклізми, останні досягнення в науці). Наприклад, через проблеми танення льодовиків всі відтінки синього і блакитного набувають все більшої популярності", - зазначила дизайнер.
За її словами, також популярні ментоловий і зелений, помаранчевий і жовтий. При цьому, вона уточнила, що в якості основного тренда сезону також використовують яскраві акцентні та неонові кольори як данину 80-м.
Нагадаємо, на модному тижні в Нью-Йорку продемонстрували головні тенденції майбутнього весняно-літнього сезону 2020 року, наблизивши моду до реальних людей, які і будуть купувати цей одяг.