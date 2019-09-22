Дизайнер назвала самые модные цвета осени

"Основные тренды формируются с перспективой на 5-10 лет. В них стараются учесть все мировые тенденции (глобальное потепление, войны, катаклизмы, последние достижения в науке). Например, из-за проблемы таяния ледников все оттенки синего и голубого приобретают все больше популярности", - отметила дизайнер.

По ее словам, также популярны ментоловый и зеленый, оранжевый и желтый. При этом, она уточнила, что в качестве основного тренда сезона также используют яркие акцентные и неоновые цвета как дань 80-м.

Напомним, на модной неделе в Нью-Йорке продемонстрировали главные тенденции будущего весенне-летнего сезона 2020 года, приблизив моду к реальным людям, которые и будут покупать эту одежду.