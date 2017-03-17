Дію трьох спецдозволів "Нафтогазу України" на користування надрами призупинили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Державна служба геології та надр України призупинила дію трьох спецдозволів, виданих НАК “Нафтогаз України” на користування надрами в трьох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі Держгеонадр.
Так, Державна служба геології та надр України призупинила дію трьох спецдозволів, виданих НАК “Нафтогаз України” на користування надрами Будищансько-Чутівської, Оболонської та Писарівської площ у Полтавській області. Таке рішення прийняли з огляду на звернення від Полтавської обласної ради. Причиною призупинення дії спецдозволів стало невиконання програми робіт. У відомстві зазначили, що НАК “Нафтогаз України” впродовж місяця повинна усунути порушення.
Полтавська обласна рада на пленарному засіданні прийняла рішення щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами площ, які розташовані на території їхньої області та належать НАК “Нафтогаз України”. Причиною такого рішення, як зазначено в документах, є невиконання програми робіт. Відповідне звернення отримала Держгеонадра.
Відтак Служба призупинила дію спецдозволів на користування надрами Будищансько-Чутівської, Оболонської та Писарівської площ. В Держгеонадраз додали, що для НАК “Нафтогаз України” надано 30 днів для усунення порушень.
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