Действие трех спецразрешений "Нафтогаза Украины" на пользование недрами приостановили

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119731 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178778 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130506 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125083 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117513 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106518 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107550 просмотра

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Действие трех спецразрешений "Нафтогаза Украины" на пользование недрами приостановили

Действие трех спецразрешений "Нафтогаза Украины" на пользование недрами приостановили

Киев  •  УНН

 • 11199 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие трех спецразрешений, выданных НАК "Нафтогаз Украины" на пользование недрами в трех областях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госгеонедр.

Так, Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие трех спецразрешений, выданных НАК "Нафтогаз Украины" на пользование недрами Будищанско-Чутовской, Оболонской и Писаревской площадей в Полтавской области. Такое решение приняли, учитывая обращение от Полтавского областного совета. Причиной приостановки спецразрешений стало невыполнение программы работ. В ведомстве отметили, что НАК "Нафтогаз Украины" в течение месяца должна устранить нарушения.

Полтавский областной совет на пленарном заседании принял решение о приостановлении действия специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами площадей, которые расположены на территории их области и принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Причиной такого решения, как указано в документах, является невыполнение программы работ. Соответствующее обращение получила Госгеонедра.

Поэтому Служба приостановила действие спецразрешений на пользование недрами Будищанско-Чутовской, Оболонской и Писаревской площадей. В Госгеонедра добавили, что для НАК "Нафтогаз Украины" предоставлено 30 дней для устранения нарушений.

Как сообщал УНН, Украина официально заявила об открытии янтарного рынка.

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