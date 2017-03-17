Действие трех спецразрешений "Нафтогаза Украины" на пользование недрами приостановили

Так, Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие трех спецразрешений, выданных НАК "Нафтогаз Украины" на пользование недрами Будищанско-Чутовской, Оболонской и Писаревской площадей в Полтавской области. Такое решение приняли, учитывая обращение от Полтавского областного совета. Причиной приостановки спецразрешений стало невыполнение программы работ. В ведомстве отметили, что НАК "Нафтогаз Украины" в течение месяца должна устранить нарушения.

Полтавский областной совет на пленарном заседании принял решение о приостановлении действия специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами площадей, которые расположены на территории их области и принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Причиной такого решения, как указано в документах, является невыполнение программы работ. Соответствующее обращение получила Госгеонедра.

Поэтому Служба приостановила действие спецразрешений на пользование недрами Будищанско-Чутовской, Оболонской и Писаревской площадей. В Госгеонедра добавили, что для НАК "Нафтогаз Украины" предоставлено 30 дней для устранения нарушений.

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