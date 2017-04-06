Дії РФ суперечать мінським угодам і не сприяють врегулюванню на Донбасі - прем’єр Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Дії Росії суперечать мінським домовленостям і не сприяють розв’язанню конфлікту на Донбасі. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
"З огляду на останні дії Росії в останні місяці, зокрема, на сході України, я не думаю, що ми маємо якось переглядати нашу позицію щодо Росії. Ми впевнені у тому, що дії Росії чітко суперечать мінським угодам і ніяк не сприяють розв’язанню конфлікту", - наголосив він.
За словами Прем’єр-міністра, Латвія як і міжнародна спільнота засуджує російську агресію і підтримує територіальну цілісність України.
М.Кучінскіс переконаний, що повна реалізація мінських угод є однією з передумов успішного розв’язання конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко заявив, що Росія змінює тактику на Донбасі.