Действия РФ противоречат минским соглашениям и не способствуют урегулированию на Донбассе - премьер Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Действия России противоречат минским договоренностям и не способствуют решению конфликта на Донбассе. Об этом сегодня сказал Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис во время Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Учитывая последние действия России в последние месяцы, в частности, на востоке Украины, я не думаю, что мы должны как-то пересматривать нашу позицию в отношении России. Мы уверены в том, что действия России четко противоречат минским соглашениям и никак не способствуют решению конфликта", - подчеркнул он.
По словам Премьер-министра, Латвия как и международное сообщество осуждает российскую агрессию и поддерживает территориальную целостность Украины.
М.Кучинскис убежден, что полная реализация минских соглашений является одной из предпосылок успешного разрешения конфликта на Донбассе.
Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что Россия меняет тактику на Донбассе.