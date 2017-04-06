Действия РФ противоречат минским соглашениям и не способствуют урегулированию на Донбассе - премьер Латвии

"Учитывая последние действия России в последние месяцы, в частности, на востоке Украины, я не думаю, что мы должны как-то пересматривать нашу позицию в отношении России. Мы уверены в том, что действия России четко противоречат минским соглашениям и никак не способствуют решению конфликта", - подчеркнул он.

По словам Премьер-министра, Латвия как и международное сообщество осуждает российскую агрессию и поддерживает территориальную целостность Украины.

М.Кучинскис убежден, что полная реализация минских соглашений является одной из предпосылок успешного разрешения конфликта на Донбассе.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что Россия меняет тактику на Донбассе.