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Дієтолог розповіла, чи варто їсти фітнес-продукти

Київ • УНН

 • 19545 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україну з Америки перекочував бум фітнес-продуктів, і люди, які вважають себе спортсменами, часто вживають енергетичні суміші, батончики і премікси. Про те, чи є ці продукти збалансованим харчуванням і чи варто їх вживати, у коментарі УНН розповіла кандидат медичних наук, лікар-дієтолог Олександра Кириленко.

Дієтолог розповіла, чи варто їсти фітнес-продукти

"Цей напрямок дійсно зародився у 70-их роках, це фітнес-напрямок у продуктах харчування. І ми знаємо, що бум фітнес-продуктів, а особливо коктейлів енергетичних, білкових коктейлів, був у 80-90-ті роки в Америці і тепер уже перекочував до нас. Він до сих пір зберігається, у нас дуже багато спортсменів беруть енергетичні батончики, енергетичні суміші, фітнес-суміші, і так далі. Тобто, це є невід'ємним раціоном харчування для людей, які займаються великим спортом. І це дійсно так", - сказала Олександра Кириленко.

Вона зазначила, що ці продукти розроблені для великого спорту.

"Світова громадськість і технологічний прогрес не стоять на місці і розробляє постійно для великого спорту різні премікси, доповнення до основного раціону харчування. Тому що неможливо йти на результат, якщо просто без тренувань, і якщо неправильно або нераціонально, або якщо без будь-яких доповнень до харчування годувати спортсмена професійного. Але зараз у суспільстві відбувся такий перехід, і ми вважаємо, що кожен з нас великий спортсмен. Ну, так бути не може. І ось ці всі хитрощі виробників у продуктах харчування - фітнес-сосиски, фітнес-пластівці і все інше - це як маркетинговий хід для того, щоб залучити якомога більше споживачів", - сказала дієтолог.

За її словами, у результаті виходить низькокалорійний продукт, з низькою кількістю нутрієнтів. Це можуть бути сосиски, хлібці, каша або крупа.

"Чимось вона збіднена. Або молоко, наприклад, безлактозне, але збагачене вітамінами. Це промислові такі обробки, які нібито діють на організм добре, а насправді ми маємо дисбалансоване харчування по нутрієнтному складу, яке не є адекватним. Але на цей маркетинговий хід йде все більше і більше споживачів і тому він собі прекрасно процвітає", - зазначила Кириленко.

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Дієтолог зазначила, що не рекомендують у дієтичному харчуванні дані продукти, тому що вони не є дієтичними і можуть провокувати або погіршувати перебіг виразкової хвороби, хвороби 12-палої кишки, шлунка, колітів, синдрому подразненого кишечника. Це відбувається за рахунок емульгаторів і консервантів.

"І виходить так, що ми не споживаємо здорові продукти, а під егідою "фітнес" - купуємо дисбалансоване харчування. Те ж стосується енергетичних батончиків. Так, дійсно, він містить 200 кілокалорій, цей батончик. І у нього введені борошно, гречана мука, вівсяне борошно, кокосова стружка, потім какао, ще щось. Ну, так заваріть собі просто кашу. Гречану або вівсяну. Додайте насіння Чіа, додайте кокосову стружку, додайте соєве або кокосове молоко. І це буде ідентичним, але більш прийнятним для організму, ніж просто емульгований концентрований батончик. Тобто так, це швидкого харчування продукти, вони швидко насичуються вуглеводами, білками, жирами, але у підсумку ми отримуємо дисбаланс", - зауважила дієтолог.

Вона зазначила, що нещодавно прораховувала меню одного спортсмена за програмою персонального харчування за допомогою комп'ютерної програми, з якою працюють професійні дієтологи, і помітила, що один прийом суміші преміксу - це 550 кілокалорій у 200 грамах. Тобто, якщо 2 ложки суміші для спортсменів змішати з водою, то вийде 550 кілокалорій напою.

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"І те ж саме було у 100 грамах сиру, у 50 грамах кураги, родзинок, горіхів... трошки меду і трішки вівсяних пластівців або насіння льону - була та ж сама кількість калорій. Але нутрієнтний склад був набагато багатшим і набагато більш прийнятним для організму людини. Звідси висновок - ви обираєте синтетичний коктейль - вам просто легко його набовтати завжди, або ви красиво і смачно харчуєтеся правильними продуктами і даєте той нутрієнтний склад, який найбільш прийнятний для вашого організму. Зберігаючи ті ж самі калорії. Але, при цьому, нутрієнти будуть надходити у потрібному, збалансованому, правильному, здоровому співвідношенні. Ось вам і різниця", - додала експерт.

За її словами, є вибір - або продукти швидкого насичення, просто по калорійності, білкам, жирам, вуглеводам, або повноцінне здорове харчування, яке зберігає наше здоров'я.

Нагадаємо, дієтолог розповіла, чи можна вже їсти баштанні і як не нашкодити здоров'ю.

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