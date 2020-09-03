Диетолог рассказала, стоит ли есть фитнес-продукты

"Это направление действительно зародилось в 70-еы годы, это фитнес-направление в продуктах питания. И мы знаем, что бум фитнес-продуктов, а особенно коктейлей энергетических, белковых коктейлей, был в 80-90-ые годы в Америке и теперь уже перекочевал к нам. Он до сих пор сохраняется, у нас очень многие спортсмены принимают энергетические батончики, энергетические смеси, фитнес-смеси, и так далее. То есть, это является неотъемлемым рационом питания для людей, которые занимаются большим спортом. И это действительно так", - сказала Александра Кириленко.

Она отметила, что эти продукты разработаны для большого спорта.

"Мировая общественность и технологический прогресс не стоят на месте и разрабатывает постоянно для большого спорта различные премиксы, дополнения к основному рациону питания. Потому что невозможно идти на результат, если просто без тренировок, и если неправильно или нерационально, или если без каких-либо дополнений к питанию кормить спортсмена профессионального. Но сейчас в обществе произошел такой переход, и мы считаем, что каждый из нас великий спортсмен. Ну, так быть не может. И вот эти все уловки производителей в продуктах питания - фитнес-сосиски, фитнес-хлопья и все остальное - это как маркетинговый ход для того, чтобы привлечь как можно больше потребителей", - сказала диетолог.

По ее словам, в результате получается низкокалорийный продукт, с низким количеством нутриентов. Это могут быть сосиски, хлебцы, каша или крупа.

"Чем-то она обедненная. Или молоко, например, безлактозное, но обогащено витаминами. Это промышленные такие обработки, которые якобы действуют на организм хорошо, а на самом деле мы имеем дисбалансированное питание по нутриентному составу, которое не является адекватным. Но на этот маркетинговый ход идет все больше и больше потребителей и поэтому он себе прекрасно процветает", - отметила Кириленко.

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Диетолог отметила, что не рекомендуют в диетическом питании данные продукты, так как они не являются диетическими и могут провоцировать или ухудшать течение язвенной болезни, болезни 12-перстной кишки, желудка, колитов, синдрома раздраженного кишечника. Это происходит за счет эмульгаторов и консервантов.

"И получается так, что мы не потребляем здоровые продукты, а под эгидой "фитнес" - покупаем дисбалансированное питание. То же касается энергетических батончиков. Да, действительно, он содержит 200 килокалорий, этот батончик. И в него введена мука, гречневая мука, овсяная мука, кокосовая стружка, потом какао, еще что-то. Ну, так заварите себе просто кашу. Гречневую или овсяную. Добавьте семена Чиа, добавьте кокосовую стружку, добавьте соевое или кокосовое молоко. И это будет идентичным, но более приемлемым для организма, чем просто эмульгированный концентрированный батончик. То есть да, это быстрого питания продукты, они быстро насыщаются углеводами, белками, жирами, но в итоге мы получаем дисбаланс", - отметила диетолог.

Она отметила, что недавно просчитывала меню одного спортсмена по программе персонального питания с помощью компьютерной программы, с которой работают профессиональные диетологи, и заметила, что один прием смеси премикса - это 550 килокалорий в 200 граммах. То есть, если 2 ложки смеси для спортсменов смешать с водой, то получится 550 килокалорий напитка.

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"И то же самое было в 100 граммах сыра, в 50 граммах кураги, изюма, орехов... немножко меда и немного овсяных хлопьев или семена льна - было то же количество калорий. Но нутриентний состав был намного богаче и намного более приемлемым для организма человека. Отсюда вывод - вы выбираете синтетический коктейль - вам просто легко его наболтать всегда, или вы красиво и вкусно питаетесь правильными продуктами и даете тот нутриентний состав, который наиболее приемлем для вашего организма. Сохраняя те же калории. Но, при этом, нутриенты будут поступать в нужном, сбалансированном, правильном, здоровом соотношении. Вот вам и разница", - добавила эксперт.

По ее словам, есть выбор - либо продукты быстрого насыщения, просто по калорийности, белкам, жирам, углеводам, или полноценное здоровое питание, которое сохраняет наше здоровье.

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