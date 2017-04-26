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Діяльність угруповання з незаконного видобутку бурштину припинили на Рівненщині

Київ • УНН

 • 10544 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили на Рівненщині діяльність угруповання, учасники якого організували незаконний видобуток та збут бурштину. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Правоохоронці одночасно провели обшуки у кількох районах Рівненської області. Оперативники спецслужби вилучили за місцями проживання фігурантів справи та в офісах комерційних структур понад 200 кг “сонячного каменю” вартістю майже півмільйона долл. США за цінами “чорного ринку”, - йдеться у повідомленні.

У зловмисників також вилучено обладнання для видобутку бурштину, незареєстровану та вогнепальну зброю, підроблені печатки комерційних фірм, чорнові записи та бухгалтерію, які свідчать про організацію нелегального бізнесу.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого раніше за ст. 198, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН 26 квітня, через кордон з Білорусією на Рівненщині безхатько намагався перевезти 9 кг бурштину.

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