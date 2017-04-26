Деятельность группировки по незаконной добыче янтаря прекратили в Ровенской области

"Правоохранители одновременно провели обыски в нескольких районах Ровенской области. Оперативники спецслужбы изъяли по месту жительства фигурантов дела и в офисах коммерческих структур более 200 кг "солнечного камня" стоимостью почти полмиллиона долл. США по ценам "черного рынка", - говорится в сообщении.

У злоумышленников также изъято оборудование для добычи янтаря, незарегистрированное и огнестрельное оружие, поддельные печати коммерческих фирм, черновые записи и бухгалтерию, свидетельствующие об организации нелегального бизнеса.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого ранее по ст. 198, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН 26 апреля, через границу с Белоруссией в Ровенской области бездомный пытался перевезти 9 кг янтаря.