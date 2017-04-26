Деятельность группировки по незаконной добыче янтаря прекратили в Ровенской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19315 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79522 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140598 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110990 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112881 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110133 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102442 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106438 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103109 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149908 просмотра

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Деятельность группировки по незаконной добыче янтаря прекратили в Ровенской области

Деятельность группировки по незаконной добыче янтаря прекратили в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 10530 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией прекратили в Ровенской области деятельность группировки, участники которого организовали незаконную добычу и сбыт янтаря. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители одновременно провели обыски в нескольких районах Ровенской области. Оперативники спецслужбы изъяли по месту жительства фигурантов дела и в офисах коммерческих структур более 200 кг "солнечного камня" стоимостью почти полмиллиона долл. США по ценам "черного рынка", - говорится в сообщении.

У злоумышленников также изъято оборудование для добычи янтаря, незарегистрированное и огнестрельное оружие, поддельные печати коммерческих фирм, черновые записи и бухгалтерию, свидетельствующие об организации нелегального бизнеса.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого ранее по ст. 198, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН 26 апреля, через границу с Белоруссией в Ровенской области бездомный пытался перевезти 9 кг янтаря.

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