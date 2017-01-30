Дівчину в Києві вдарило струмом після падіння телефону у ванну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Дівчина отримала опіки третього ступеню після того, як у ванну з водою впав телефон. Про це УНН повідомили медичні працівники.
Інцидент стався 27 січня в Дарницькому районі столиці.
Відомо, що під час того, як 22-річна дівчина приймала ванну, у воду впав телефон, який був на підзарядці. Дівчину через це вразило струмом у живіт та передпліччя.
Постраждалу госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з київських лікарень з опіком третього ступеня 1% тіла.
Як повідомляв УНН, 24 січня на зупиночній платформі Склозаводська 15-річного підлітка вразило струмом, коли він виліз на дах поїзда.