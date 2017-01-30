Девушку в Киеве ударило током после падения телефона в ванну
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Девушка получила ожоги третьей степени после того, как в ванну с водой упал телефон. Об этом сообщили УНН медицинские работники.
Инцидент произошел 27 января в Дарницком районе столицы.
Известно, что во время того, как 22-летняя девушка принимала ванну, в воду упал телефон, который был на подзарядке. Девушку из-за этого ударило током в живот и предплечье.
Пострадавшую госпитализировали в кардиологическое отделение одной из киевских больниц с ожогом третьей степени 1% тела.
Как сообщал УНН, 24 января на остановочной платформе Склозаводска 15-летнего подростка ударило током, когда он вылез на крышу поезда.