Девушку в Киеве ударило током после падения телефона в ванну

Инцидент произошел 27 января в Дарницком районе столицы.

Известно, что во время того, как 22-летняя девушка принимала ванну, в воду упал телефон, который был на подзарядке. Девушку из-за этого ударило током в живот и предплечье.

Пострадавшую госпитализировали в кардиологическое отделение одной из киевских больниц с ожогом третьей степени 1% тела.

Как сообщал УНН, 24 января на остановочной платформе Склозаводска 15-летнего подростка ударило током, когда он вылез на крышу поезда.