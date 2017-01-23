Дівчина в Києві намагалася вистрибнути з вікна в присутності лікарів та матері
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Києві дівчина намагалася вистрибнути з вікна в присутності лікарів та своєї матері після того як посварилася зі своїм хлопцем. Про це УНН повідомили медичні працівники.
Інцидент стався вночі 21 січня в Солом'янському районі столиці.
Дівчина 19 років у присутності лікарів швидкої допомоги та своєї матері намагалася вистрибнути з вікна. Перед цим вона посварилася зі своїм хлопцем і через її психологічний стан мати викликала швидку.
Її госпіталізували з гострим психозом та підозрою на алкогольну інтоксикацію.
Як повідомляв УНН, юнак впав із триметрової висоти на залізничному мосту Києва, внаслідок чого отримав травми та був госпіталізований.