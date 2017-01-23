Девушка в Киеве пыталась выпрыгнуть из окна в присутствии врачей и матери

Инцидент произошел ночью 21 января в Соломенском районе столицы.

Девушка 19 лет в присутствии врачей скорой помощи и матери пыталась выпрыгнуть из окна. Перед этим она поссорилась со своим парнем и через ее психологическое состояние мать вызвала скорую.

Ее госпитализировали с острым психозом и подозрением на алкогольную интоксикацию.

Как сообщал УНН, юноша упал с трехметровой высоты на железнодорожном мосту Киева, в результате чего получил травмы и был госпитализирован .