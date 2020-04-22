Дівчина піде під суд за замовлення нападу на колишнього з помсти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Києві судитимуть дівчину за те, що з метою помсти замовила розбійний напад на колишнього хлопця. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
"... завершено досудове розслідування відносно групи осіб за підозрою у вчиненні розбійного нападу на 26-річного киянина. Встановлено, що 20-річна дівчина з метою помсти своєму колишньому хлопцю підмовила двох знайомих вчинити на нього розбійний напад", - вказали у прокуратурі.
За даними відомства, увечері 15 січня 2020 року, підозрювана виманила потерпілого з квартири, а її знайомі в під’їзді напали на нього, нанесли численні тілесні ушкодження та, погрожуючи пістолетом, відібрали мобільний телефон.
Правоохоронцям вдалося встановити особи нападників. Одного з чоловіків взято під варту, дівчину поміщено під домашній арешт.
"Наразі обвинувальний акт стосовно вказаних осіб за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб) скеровано до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.
За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Матеріали стосовно ще одного нападника виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.
Нагадаємо, чоловік з помсти підпалив будинок колишньої.