Девушка пойдет под суд за заказ нападения на бывшего из мести
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Киеве будут судить девушку за то, что с целью мести заказала разбойное нападение на бывшего парня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"... завершено досудебное расследование в отношении группы лиц по подозрению в совершении разбойного нападения на 26-летнего киевлянина. Установлено, что 20-летняя девушка из мести своему бывшему парню подговорила двух знакомых совершить на него разбойное нападение", - указали в прокуратуре.
По данным ведомства, вечером 15 января 2020 года, подозреваемая выманила потерпевшего из квартиры, а ее знакомые в подъезде напали на него, нанесли множественные телесные повреждения и, угрожая пистолетом, отобрали мобильный телефон.
Правоохранителям удалось установить личности нападавших. Один из мужчин взят под стражу, девушку поместили под домашний арест.
"Сейчас обвинительный акт в отношении указанных лиц по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой человек) направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Материалы в отношении еще одного нападавшего выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
Напомним, мужчина из мести поджег дом бывшей.