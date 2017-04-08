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Дівчина-офіцер затримала бойовика в Маріуполі

Дівчина-офіцер затримала бойовика в Маріуполі

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Маріуполі дівчина-офіцер затримала бойовика-втікача з Горлівки. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.

“На початку окупації міста чоловік виконував функції співробітника поліції у Горлівському міськвідділі у складі підрозділу „Синів Донбасу“. За півтора місяці пережив „кар’єрний зліт“ від рядового до начальника відділення. Зізнається, що працював не за гроші, бо їх не платили, а за ідею. Розчарування прийшло, коли на очах бойовика „колеги“ забили до смерті його знайомого за підозрою у допомозі українським військовим. Саме тоді він втік та опинився в Маріуполі. Затримала його слідчий Кальміуського відділення поліції Ірина Кухтіна, яка розробила оперативну комбінацію і залучила до її реалізації військовослужбовців НГУ, з якими спільно несла службу”, — йдеться у повідомленні.

На маршруті патрулювання наряд, що складався з поліцейського та військовослужбовців, підійшов до перехожого для перевірки документів. Першочергові заходи не принесли результатів, але слідчий Ірина Кухтіна переписала анкетні дані та адресу чоловіка, бо все ще мала сумніви і, як виявилося, виправдані. Подальша робота над особою мешканця розкрила подробиці його минулого — впродовж кількох місяців він “ніс службу” у складі незаконних збройних формувань в окупованій Горлівці. До затримання було залучено й дівчину-офіцера, яка “виманила” бойовика на зустріч з поліцією та військовослужбовцями.

В поліцейському відділенні екс-солдат “ДНР” розповів, що дійсно у травні 2014 року приєднався до “ополченців”.

“Події у Маріуполі, які обурили мене, окупація Горлівки, втрата роботи — все це в сукупності й підштовхнуло стати до лав прихильників “ДНР”, — зізнається затриманий.

Дружина, дізнавшись про вибір, покинула новобранця, але й це не змусило його змінити намір. Чоловік дізнався про добровільний набір, який проходив у колишньому Горлівському міськвідділі, і пішов “влаштовуватися”. Кримінальне минуле кандидата ані трохи не засмутило “відділ кадрів”. Там до нього “пригледілися”, видали форму і поставили “забезпечувати правопорядок”. Відмінна поведінка та беззаперечне виконання наказів допомогли рядовому “у підвищенні” до начальника відділення. Що стосується озброєння, то спочатку у бойовиків був лише пістолет — один на всіх, а потім від Безлєра почали надходити все більше і більше автоматів, пістолетів та інших видів зброї, яка потім використовувалася проти мирних громадян та українських полонених.

“Незабаром в підрозділі „Синів Донбасу“ відбулася зміна керівництва, а разом з нею у ряди „влилося“ пияцтво та хаос. Одного разу до відділення „поліції ДНР“ було доправлено затриманого, який підозрювався у співпраці з українським „ворогом“. У ньому 34-річний командир впізнав свого колишнього роботодавця, до якого ставився з повагою. Терористи буквально вибивали з нього зізнання та визнання провини. Так і не отримавши „покаяння“, зрадника було жорстоко вбито. Все це відбувалося на очах у чоловіка, що підірвало його віру в „руський мир“ та змусило втекти. Спочатку він переховувався вдома у Горлівці. Знаючи, що його шукають, майже не виходив з дому та вів непримітний спосіб життя, а потім й зовсім виїхав з міста, сподіваючись знайти прихисток на українській території”, — додали у прес-службі.

Першочергові оперативні та слідчі дії тривають, вирішується питання щодо відкриття за вказаним фактом кримінального провадження.

Сьогодні дівчину-слідчого відзначено подякою від імені заступника Голови Нацполіції України — начальника ГУНП в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна на загальнообласному інструктажі.

Нагадаємо, 7 квітня колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”, який шпигував на користь російських спецслужб, затримала у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України.

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