Девушка-офицер задержала боевика в Мариуполе

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43500 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103135 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158289 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117236 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117018 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112855 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104501 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107136 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103622 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154054 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрыв прогремел возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: что известно

Взрыв прогремел возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: что известно

11 марта, 17:04 • 28611 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 54304 просмотра
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 39940 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 67921 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 111327 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 111327 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 148904 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 157442 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 154055 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 153678 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 111849 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 121878 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128471 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 128682 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133299 просмотра
Актуальное
Девушка-офицер задержала боевика в Мариуполе

Девушка-офицер задержала боевика в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 13729 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Мариуполе девушка-офицер задержала беглого боевика из Горловки. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

“В начале оккупации города человек выполнял функции сотрудника полиции в Горловском городском отделе в составе подразделения „Сынов Донбасса“. За полтора месяца пережил „карьерный взлет“ от рядового до начальника отделения. Признается, что работал не за деньги, потому что их не платили, а за идею. Разочарование пришло, когда на глазах боевика „коллеги“ забили до смерти его знакомого по подозрению в помощи украинским военным. Именно тогда он бежал и оказался в Мариуполе. Задержала его следователь Кальмиусского отделения полиции Ирина Кухтина, которая разработала оперативную комбинацию и привлекла к реализации военнослужащих НГУ, с которыми совместно несла службу”, — говорится в сообщении.

На маршруте патрулирования наряд, состоящий из полицейского и военнослужащих, подошел к прохожему для проверки документов. Первоочередные меры не принесли результатов, но следователь Ирина Кухтина переписала анкетные данные и адрес человека, потому что все еще сомневалась и, как оказалось, не зря. Дальнейшая работа над личностью жителя раскрыла подробности его прошлого — в течение нескольких месяцев он “нес службу” в составе незаконных вооруженных формирований в оккупированной Горловке. К задержанию привлекли и девушку-офицера, которая “выманила” боевика на встречу с полицией и военнослужащими.

В полицейском отделении экс-солдат “ДНР” рассказал, что действительно в мае 2014 присоединился к “ополченцам”.

“События в Мариуполе, которые возмутили меня, оккупация Горловки, потеря работы — все это в совокупности и подтолкнуло присоединиться в ряды сторонников “ДНР”, — признается задержанный.

Жена, узнав о выборе, покинула новобранца, но и это не заставило его изменить намерение. Мужчина узнал о добровольном наборе, который проходил в бывшем Горловском горотделе, и ушел “устраиваться”. Уголовное прошлое кандидата нисколько не огорчило “отдел кадров”. Там к нему “присмотрелись”, выдали форму и поставили “обеспечивать правопорядок”. Отличное поведение и беспрекословное выполнение приказов помогли рядовому “в повышении” до начальника отделения. Что касается вооружения, то сначала у боевиков был только пистолет — один на всех, а потом от Безлера начали поступать все больше и больше автоматов, пистолетов и других видов оружия, которое затем использовалось против мирных граждан и украинских пленных.

“Сейчас в подразделе „Сыновей Донбасса“ произошла смена руководства, а вместе с ней в ряды „влилось“ пьянство и хаос. Однажды в отделение „полиции ДНР“ был доставлен задержанный, который подозревался в сотрудничестве с украинским „врагом“. В нем 34-летний командир узнал своего бывшего работодателя, к которому относился с уважением. Террористы буквально выбивали из него признание и признание вины. Так и не получив „покаяние“, предатель был жестоко убит. Все это происходило на глазах у мужа, что подорвало его веру в „русский мир“ и заставило бежать. Сначала он скрывался дома в Горловке. Зная, что его ищут, почти не выходил из дома и вел неприметный образ жизни, а потом и вовсе уехал из города, надеясь найти убежище на украинской территории”, — добавили в пресс-службе.

Первоочередные оперативные и следственные действия продолжаются, решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Сегодня девушку-следователя отметили благодарностью от имени заместителя Председателя Нацполиции Украины — начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина на общеобластном инструктаже.

Напомним, 7 апреля бывшего боевика террористической организации “ДНР”, который шпионил в пользу российских спецслужб, задержала в районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы