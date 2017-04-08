Девушка-офицер задержала боевика в Мариуполе

“В начале оккупации города человек выполнял функции сотрудника полиции в Горловском городском отделе в составе подразделения „Сынов Донбасса“. За полтора месяца пережил „карьерный взлет“ от рядового до начальника отделения. Признается, что работал не за деньги, потому что их не платили, а за идею. Разочарование пришло, когда на глазах боевика „коллеги“ забили до смерти его знакомого по подозрению в помощи украинским военным. Именно тогда он бежал и оказался в Мариуполе. Задержала его следователь Кальмиусского отделения полиции Ирина Кухтина, которая разработала оперативную комбинацию и привлекла к реализации военнослужащих НГУ, с которыми совместно несла службу”, — говорится в сообщении.

На маршруте патрулирования наряд, состоящий из полицейского и военнослужащих, подошел к прохожему для проверки документов. Первоочередные меры не принесли результатов, но следователь Ирина Кухтина переписала анкетные данные и адрес человека, потому что все еще сомневалась и, как оказалось, не зря. Дальнейшая работа над личностью жителя раскрыла подробности его прошлого — в течение нескольких месяцев он “нес службу” в составе незаконных вооруженных формирований в оккупированной Горловке. К задержанию привлекли и девушку-офицера, которая “выманила” боевика на встречу с полицией и военнослужащими.

В полицейском отделении экс-солдат “ДНР” рассказал, что действительно в мае 2014 присоединился к “ополченцам”.

“События в Мариуполе, которые возмутили меня, оккупация Горловки, потеря работы — все это в совокупности и подтолкнуло присоединиться в ряды сторонников “ДНР”, — признается задержанный.

Жена, узнав о выборе, покинула новобранца, но и это не заставило его изменить намерение. Мужчина узнал о добровольном наборе, который проходил в бывшем Горловском горотделе, и ушел “устраиваться”. Уголовное прошлое кандидата нисколько не огорчило “отдел кадров”. Там к нему “присмотрелись”, выдали форму и поставили “обеспечивать правопорядок”. Отличное поведение и беспрекословное выполнение приказов помогли рядовому “в повышении” до начальника отделения. Что касается вооружения, то сначала у боевиков был только пистолет — один на всех, а потом от Безлера начали поступать все больше и больше автоматов, пистолетов и других видов оружия, которое затем использовалось против мирных граждан и украинских пленных.

“Сейчас в подразделе „Сыновей Донбасса“ произошла смена руководства, а вместе с ней в ряды „влилось“ пьянство и хаос. Однажды в отделение „полиции ДНР“ был доставлен задержанный, который подозревался в сотрудничестве с украинским „врагом“. В нем 34-летний командир узнал своего бывшего работодателя, к которому относился с уважением. Террористы буквально выбивали из него признание и признание вины. Так и не получив „покаяние“, предатель был жестоко убит. Все это происходило на глазах у мужа, что подорвало его веру в „русский мир“ и заставило бежать. Сначала он скрывался дома в Горловке. Зная, что его ищут, почти не выходил из дома и вел неприметный образ жизни, а потом и вовсе уехал из города, надеясь найти убежище на украинской территории”, — добавили в пресс-службе.

Первоочередные оперативные и следственные действия продолжаются, решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Сегодня девушку-следователя отметили благодарностью от имени заместителя Председателя Нацполиции Украины — начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина на общеобластном инструктаже.

Напомним, 7 апреля бывшего боевика террористической организации “ДНР”, который шпионил в пользу российских спецслужб, задержала в районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины.