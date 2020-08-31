Дівчина нападника клубу УПЛ забила гол у фіналі жіночої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Жіночий ФК "Ліон" повторив досягнення мадридського "Реала", який п'ять разів поспіль ставав найсильнішим чоловічим клубом континенту. У Сан-Себастьяні чемпіон Франції переміг "Вольфсбург" у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Чинний чемпіон грав без ряду провідних футболісток, але все одно прибрав ініціативу до рук зі стартовим свистком. Блискуче на правому фланзі діяла Дельфін Каскаріно. Після її пасу на 25-й хвилині Ежені Ле Соммі, що потрапила в “основу” завдяки дискваліфікації Нікіти Перріс, відкрила рахунок. Перед самою перервою Каскаріно прострелила на Амель Мажрі, з передачі якої Саки Кумагаі подвоїла перевагу “Ліона”.
У другому таймі Ле Сомме двічі була близька до того, щоб оформити дубль. У підсумку ж “Вольфсбург” відіграв один м’яч — Сара Буадді невдало зіграла на виході після навісу Фрідолін Рольф, в результаті чого відзначилася Олександра Попп. Однак, останнє слово залишилося за француженкою. Після удару Ле Соммі м’яч в ворота підправила Сара-Бьорк Гуннарсдоттір, яка перебралася в “Ліон” в минулому місяці, як раз з “Вольфсбурга” — 3:1.
Відзначимо, що Сара-Бьорк Гуннарсдоттір зустрічається з ісландським легіонером ФК “Колос” з Ковалівки Арні Вільхамссоном.
Також додамо, “Ліон” поліпшив два своїх рекорди, вигравши турнір в п’ятий раз поспіль і в сьомий раз в цілому.