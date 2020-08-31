Девушка нападающего клуба УПЛ забила гол в финале женской Лиги чемпионов

Действующий чемпион играл без ряда ведущих футболисток, но все равно прибрал инициативу к рукам со стартовым свистком.

Блестяще на правом фланге действовала Дельфин Каскарино. После ее паса на 25-й минуте Эжени Ле Сомме, что попала в “основу” благодаря дисквалификации Никиты Пэррис, открыла счет. Перед самым перерывом Каскарино прострелила на Амель Мажри, по передаче которой Саки Кумагая удвоила преимущество “Лиона”.

Во втором тайме Ле Сомме дважды была близка к тому, чтобы оформить дубль. В итоге же “Вольфсбург” отыграл один мяч — Сара Буадди неудачно сыграла на выходе после навеса Фридолин Рольф, в результате чего отличилась Александра Попп. Однако, последнее слово осталось за француженкой. После удара Ле Сомме мяч в ворота направила Сара-Бьорк Гуннарсдоттир, которая перебралась в “Лион” в прошлом месяце, как раз из “Вольфсбурга” — 3:1.

Отметим, что Сара-Бьорк Гуннарсдоттир встречается с исландским легионером ФК “Колос” из Ковалевки Арни Вильхамссоном.

Также добавим, “Лион” улучшил два своих рекорда, выиграв турнир в пятый раз подряд и в седьмой раз в целом.