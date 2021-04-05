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Дитячий інфекціоніст закликав депутатів "не стрясати повітря" критикою, а мобілізуватися проти COVID-19

Київ • УНН

 • 14905 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Дитячий інфекціоніст Віталій Євтушенко звернувся до народних депутатів, які активно критикують процес вакцинації в Україні та своїми заявами дискредитують як вакцини від COVID-19, так і протиепідеміологічні заходи, передає УНН.

Цитата

“Коли скрутна ситуація, критикувати завжди легше, правда ж? Критикувати іноді правильно: знаходяться недоліки, помилки, допомагати їх вирішувати, а не просто тикати пальцем. Зараз ситуація скрутна, і всі лікарі працюють у дуже напруженому режимі. Всі країни, не тільки Україна, у такому складному стані, тому працювати потрібно всім. Займатися „стрясанням повітря“ — це просто не правильно! Тут потрібно всім мобілізуватися проти коронавірусу і працювати разом”, — зазначив лікар.

Деталі

Зараз лікарям дуже складно працювати на межах своїх можливостей, тож краще допомагати, ніж заробляти політичні бали на критиці, вважає Євтушенко.

“Зараз всі лікарі працюють на своїй межі, ліжка заповнені. Місця для огульної критики немає, якщо ти свідомий громадянин, то маєш якось допомогти. А якщо не можеш, то і не варто починати критику”, — впевнений він.

Доповнення

Нагадаємо, заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська у річницю затвердження українського протоколу лікування COVID-19 відзначила принципову роль у цьому міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Також медик досить критично відгукнулась щодо політсил, що намагаються його зняти та наголосила, що подібна регулярність “межує з синдромом нав’язливих станів”.

Своєю чергою політичний експерт Кирило Молчанов вважає, що бажання окремих політичних груп впливу повернути у міністерське крісло Уляну Супрун і чергові спроби дискредитації очільника МОЗ може призвести до зривів із постачанням 10 млн доз вакцини Pfizer, про які зараз домовляється міністр Степанов.

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