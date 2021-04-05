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Детский инфекционист призвал депутатов "не сотрясать воздух" критикой, а мобилизоваться против COVID-19

Детский инфекционист призвал депутатов "не сотрясать воздух" критикой, а мобилизоваться против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14894 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Детский инфекционист Виталий Евтушенко обратился к народным депутатам, которые активно критикуют процесс вакцинации в Украине и своими заявлениями дискредитируют как вакцины от COVID-19, так и противоэпидемические мероприятия, передает УНН.

Цитата

“Когда тяжелая ситуация, критиковать всегда легче, правда? Критиковать иногда правильно: находятся недостатки, ошибки, помогать их решать, а не просто тыкать пальцем. Сейчас ситуация затруднительная, и все врачи работают в очень напряженном режиме. Все страны, не только Украина, в таком сложном состоянии, поэтому работать нужно всем. Заниматься „сотрясением воздуха“ — это просто не правильно! Здесь нужно всем мобилизоваться против коронавируса и работать вместе”, — отметил врач.

Детали

Сейчас врачам очень сложно работать на пределах своих возможностей, поэтому лучше помогать, чем зарабатывать политические очки на критике, считает Евтушенко.

“Сейчас все врачи работают на своей грани, кровати заполнены. Места для огульной критики нет, раз ты сознательный гражданин, то должен как-то помочь. А если не можешь, то и не стоит начинать критику”, - уверен он.

Дополнение

Напомним, заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в годовщину утверждения украинского протокола лечения COVID-19 отметила принципиальную роль в этом министра здравоохранения Максима Степанова. Также медик достаточно критически отозвалась о политсилах, пытающихся его снять и отметила, что подобная регулярность "граничит с синдромом навязчивых состояний".

В свою очередь политический эксперт Кирилл Молчанов полагает, что желание отдельных политических групп влияния вернуть в министерское кресло Ульяну Супрун и очередные попытки дискредитации главы Минздрава могут привести к срывам с поставкой 10 млн доз вакцины Pfizer, о которых сейчас договаривается министр Степанов.

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