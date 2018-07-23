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Дитячі табори в Харківській області перевірять на дотримання правил санітарної безпеки

Дитячі табори в Харківській області перевірять на дотримання правил санітарної безпеки

Київ • УНН

 • 11897 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. У дитячих таборах Харківської області пройдуть позапланові перевірки дотримання правил санітарної безпеки. Про це йшла мова на засідання обласного штабу з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей, яке відбулося в режимі селекторної наради, передає УНН з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

Нарада пройшла під керівництвом заступника голови Харківської ОДА Анатолія Бабічева. Він нагадав про особисту відповідальність членів штабу, керівників районів і міст області в питаннях організації відпочинку та оздоровлення дітей.

"За дорученням Анатолія Бабічева протягом тижня в дитячих таборах відпочинку проведуть позапланові комісійні перевірки дотримання вимог законодавства у сферах санепідблагополуччя і безпеки харчових продуктів", - повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

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Також, під час наради в.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області Тетяна Колпакова заявила, що епідеміологічна ситуація в Україні залишається нестабільною. Станом на 15 липня зареєстровано 94 спалахи гострих кишкових інфекцій, 54% - в організованих дитячих колективах.

Колпакова уточнила, що в Харківській області функціонують 24 цілодобові установи відпочинку і одне наметове містечко. За період оздоровчої кампанії в області було проведено 269 обстежень оздоровчих закладів та відпочинку.

Як повідомляв УНН, в Україні кожен четвертий дитячий табір працює з порушенням санітарних норм.

Також нагадаємо, що, за словами нардепа Сергія Тригубенка, перевірки санаторіїв не убезпечують відпочиваючих від негативних наслідків.

"Згадаймо торішні трагічні історії - в Бердянську - тоді діти отруїлися після того, як Держпрод за підсумками своєї перевірки взагалі заборонив табору "Лазурний" приймати дітей на відпочинок ... Історія фатальної пожежі в Одесі, що теж уже призабулася, завершилась гучними заявами влади про масові перевірки всіх дитячих установ на предмет дотримання протипожежних правил.

А чим же насправді закінчилися ці перевірки? І який відсоток порушень усунули? Ніхто так і не розповів", - зазначив він.

Тому батьки повинні самостійно і в повній мірі подбати про безпечний відпочинок своїх дітей, вважає Тригубенко.

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