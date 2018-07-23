Детские лагеря в Харьковской области проверят на соблюдение правил санитарной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В детских лагерях Харьковской области пройдут внеплановые проверки соблюдения правил санитарной безопасности. Об этом шла речь на заседание областного штаба по вопросам организации оздоровления и отдыха детей, которое состоялось в режиме селекторного совещания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
Совещание прошло под руководством заместителя председателя Харьковской ОГА Анатолия Бабичева. Он напомнил о личной ответственности членов штаба, руководителей районов и городов области в вопросах организации отдыха и оздоровления детей.
"По поручению Анатолия Бабичева в течение недели в детских лагерях отдыха проведут внеплановые комиссионные проверки соблюдения требований законодательства в сферах санэпидблагополучия и безопасности пищевых продуктов", - сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.
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Также, в ходе совещания и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Татьяна Колпакова заявила, что эпидемиологическая ситуация в Украине остается нестабильной. По состоянию на 15 июля зарегистрированы 94 вспышки острых кишечных инфекций, 54% — в организованных детских коллективах.
Колпакова уточнила, что в Харьковской области функционируют 24 круглосуточных учреждения отдыха и один палаточный городок. За период оздоровительной кампании в области было проведено 269 обследований оздоровительных учреждений и отдыха.
Как сообщал УНН, в Украине каждый четвертый детский лагерь работает с нарушением санитарных норм.
Также напомним, что по словам нардепа Сергея Тригубенко, проверки санаториев не ограждают отдыхающих от негативных последствий.
"Вспомним прошлогодние трагические истории — в Бердянске — тогда дети отравились после того, как Госпрод по итогам своей проверки вообще запретил лагерю "Лазурный" принимать детей на отдых... История рокового пожара в Одессе — тоже уже призабылась, завершившись громкими заявлениями власти о массовых проверках всех детских учреждений на предмет соблюдения противопожарных правил.
А чем же на самом деле закончились эти проверки? И какой процент нарушений устранили? Никто так и не рассказал”, — отметил он.
Поэтому родители должны самостоятельно и в полной мере позаботиться о безопасном отдыхе своих детей, считает Тригубенко.