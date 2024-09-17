Діти захисників та рятувальників з Одещини повернулися з відпочинку у Греції та Хорватії.

Майже 100 дітей захисників України з Одещини повернулися з поїздки до Греції. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Це надзвичайна ініціатива, яка дозволила дітям відірватися від складної реальності війни, насолодитися красою та історією дружньої країни, а головне - отримати психологічну підтримку та відчути віру в краще майбутнє. Два тижні діти жили у місті Авлон, у дитячому таборі Священної Архієпископії Афінської і всієї Еллади, де мали можливість відпочивати на морському узбережжі та брати участь у різноманітних активностях