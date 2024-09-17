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Діти захисників та рятувальників з Одещини повернулися з відпочинку у Греції та Хорватії

Київ • УНН

 • 13097 перегляди

Діти захисників та рятувальників з Одещини повернулися з відпочинку у Греції та Хорватії.

Майже 100 дітей захисників України з Одещини повернулися з поїздки до Греції. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Це надзвичайна ініціатива, яка дозволила дітям відірватися від складної реальності війни, насолодитися красою та історією дружньої країни, а головне - отримати психологічну підтримку та відчути віру в краще майбутнє. Два тижні діти жили у місті Авлон, у дитячому таборі Священної Архієпископії Афінської і всієї Еллади, де мали можливість відпочивати на морському узбережжі та брати участь у різноманітних активностях

 пише він.

Також 26 дітей рятувальників Одещини побували на відпочинку в Хорватії.

"Там кожен день малечі також був насичений розвагами, пізнавальними заходами, екскурсіями по туристичним місцям країни та купанням у кришталево чистому Адріатичному морі.

Відпочинок дав можливість нашим діткам трішки відволіктись та відпочити від війни, отримати позитивні емоції та враження, весело провести час та знайти нових друзів.

Дякуємо грецькій та хорватській сторонам за те, що відгукнулися на нашу ініціативу та допомогли організувати подорожі наших дітей!", - написав він.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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