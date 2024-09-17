Дети защитников и спасателей из Одесской области вернулись с отдыха в Греции и Хорватии.

Почти 100 детей защитников Украины из Одесской области вернулись из поездки в Грецию. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Это чрезвычайная инициатива, которая позволила детям оторваться от сложной реальности войны, насладиться красотой и историей дружественной страны, а главное - получить психологическую поддержку и почувствовать веру в лучшее будущее. Две недели дети жили в городе Авлон, в детском лагере Священной Архиепископии Афинской и всей Эллады, где имели возможность отдыхать на морском побережье и участвовать в различных активностях - пишет он.

Также 26 детей спасателей Одесской области побывали на отдыхе в Хорватии.

"Там каждый день малышей также был насыщен развлечениями, познавательными мероприятиями, экскурсиями по туристическим местам страны и купанием в кристально чистом Адриатическом море.

Отдых дал возможность нашим детям немного отвлечься и отдохнуть от войны, получить положительные эмоции и впечатления, весело провести время и найти новых друзей.

Спасибо греческой и хорватской сторонам за то, что откликнулись на нашу инициативу и помогли организовать путешествия наших детей!", - написал он.