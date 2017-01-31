Дитсадок горів на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Крижопільському районі на Вінниччині рятувальники ліквідували загорання у дитячому садочку. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Вінницькій області.
О 05:48 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Піонерській в селі Красносілка Крижопільського району горить дитячий садок.
До місця події одразу прибув черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини № 20 смт Крижопіль.
На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено горищне приміщення дошкільного закладу.
Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу о 6:37. У результаті займання вогнем знищено дерев’яне перекриття горища на площі 10 кв.м.
Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.