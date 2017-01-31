Детсад горел в Винницкой области

В 5:48 к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Пионерской в ​​селе Красноселка Крыжопольского района горит детский сад.

К месту происшествия сразу прибыл дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части № 20 пгт Крыжополь.

На момент прибытия спасателей огнем было охвачено чердачное помещение дошкольного учреждения.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в 6:37. В результате возгорания огнем уничтожено деревянное перекрытие чердака на площади 10 кв.м.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.