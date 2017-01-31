Детсад горел в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Крыжопольском районе Винницкой области спасатели ликвидировали возгорание в детском саду. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Винницкой области.
В 5:48 к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Пионерской в селе Красноселка Крыжопольского района горит детский сад.
К месту происшествия сразу прибыл дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части № 20 пгт Крыжополь.
На момент прибытия спасателей огнем было охвачено чердачное помещение дошкольного учреждения.
Пожарным удалось ликвидировать пожар в 6:37. В результате возгорания огнем уничтожено деревянное перекрытие чердака на площади 10 кв.м.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.