Детсад горел в Винницкой области

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КИЕВ. 31 января. УНН. В Крыжопольском районе Винницкой области спасатели ликвидировали возгорание в детском саду. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Винницкой области.

В 5:48 к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Пионерской в ​​селе Красноселка Крыжопольского района горит детский сад.

К месту происшествия сразу прибыл дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части № 20 пгт Крыжополь.

На момент прибытия спасателей огнем было охвачено чердачное помещение дошкольного учреждения.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в 6:37. В результате возгорания огнем уничтожено деревянное перекрытие чердака на площади 10 кв.м.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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