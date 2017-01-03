Дитину в столиці травмувало петардою, яку викинули з балкону
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Дівчинка отримала травму ноги в новорічну ніч, після того як невідомі викинули з балкону петарду, яка вибухнула в неї в ногах. Про це УНН повідомили медичні працівники.
Інцидент стався близько четвертої ранку 1 січня в Деснянському районі столиці.
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Під час того, як 10-річна дитина йшла повз будинок, невідомі викинули їй під ноги петарду, яка вибухнула.
Дівчинку госпіталізували до лікарні з травмою лівої ноги, зокрема, він розриву петарди в її нозі застрягло стороннє тіло.
Як повідомляв УНН, у новорічну ніч в чоловіка в руках вибухнула петарда, внаслідок чого він отримав рвані травми пальців.