Ребенка в столице травмировало петардой, которую выбросили с балкона
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Девочка получила травму ноги в новогоднюю ночь, после того как неизвестные выбросили с балкона петарду, которая взорвалась у нее в ногах. Об этом УНН сообщили медицинские работники.
Инцидент произошел около четырех утра 1 января в Деснянском районе столицы.
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Во время того, как 10-летний ребенок шел мимо дома, неизвестные выбросили ей под ноги петарду, которая взорвалась.
Девочку госпитализировали в больницу с травмой левой ноги, в частности, он разрыва петарды в ее ноге застряло инородное тело.
Как сообщал УНН, в новогоднюю ночь у мужчины в руках взорвалась петарда, в результате чего он получил рваные травмы пальцев.