Дитина, яку знайшли в сміттєвому баку в Хмельницькому, була мертвонародженою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. За висновками експерта, смерть дитини, яку у жовтня минулого року знайшли в смітєєому баку у Хмельницькому, наступила внаслідок внутрішньоутробної гіпоксії. Про це УНН повідомили упрес-службі порліції Хмельницької області.
Так, 23 жовтня в Хмельницькому по вулиці Сковороди неподалік центру переливання крові в сміттєвому баку знайшли тіло новонародженої дівчинки.
За фактом справи було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 117 “Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини” Кримінального кодексу України та розпочато пошуки породілі.
Згодом працівники Хмельницького відділу поліції встановили особу матері дитини. Нею виявилась 18-річна мешканка Хмельницького району, яка винаймала в обласному центрі житло. Народжувала дівчина самостійно. За її словами, злякавшись, що дитина народилась мертвою, вона винесла тіло на смітник.
“Те, що дівчинка була мертвонародженою, підтвердили і результати експертизи. Як наслідок, згідно п.2 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження було закрито”. — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, поліція розслідуватиме смерть знайденого у сміттєвому баку немовляти у Хмельницькому.