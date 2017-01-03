Ребенок, которого нашли в мусорном баке в Хмельницком, был мертворожденным
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По заключению эксперта, смерть ребенка, которого в октября прошлого года нашли в мусорном баке в Хмельницком, наступила в результате внутриутробной гипоксии. Об этом УНН сообщили у пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Так, 23 октября в Хмельницком по улице Сковороды недалеко от центра переливания крови в мусорном баке нашли тело новорожденной девочки.
По факту дела было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 117 "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка" Уголовного кодекса Украины и начаты поиски роженицы.
Впоследствии работники Хмельницкого отдела полиции установили личность матери ребенка. Ею оказалась 18-летняя жительница Хмельницкого района, которая снимала в областном центре жилье. Рожала девушка самостоятельно. По ее словам, испугавшись, что ребенок родился мертвым, она вынесла тело на свалку.
"То, что девочка была мертворожденной, подтвердили и результаты экспертизы. Как следствие, согласно п.2 ч.1 ст. 284 УПК Украины уголовное производство было закрыто ". - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, полиция будет расследовать смерть найденного в мусорном баке младенца в Хмельницком.