Дитина постраждала внаслідок ДТП за участю маршрутки в Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 травня. УНН. Вчора у Запоріжжі сталась ДТП за участю маршрутки, внаслідок якої постраждала 4-річна дитина та жінка. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції міста Юлія Шеймухова.
Як з’ясувалось, водій SsangYong Kyron допустив зіткнення з маршрутним таксі Volkswagen LT 35. Подія сталась на перехресті вулиць Перемоги та 12 квітня.
В результаті аварії травми отримала 47-річна жінка та 4-річний хлопчик. Їх було госпіталізовано до травмпункту 5-ї міськлікарні. У хлопчика діагностовано закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини та закриту травму живота. У жінки — черепно-мозкова травма та садна голови.
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