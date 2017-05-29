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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39498 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ребенок пострадал в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье

Киев • УНН

 • 7889 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 мая. УНН. Вчера в Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадал 4-летний ребенок и женщина. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Юлия Шеймухова.

Ребенок пострадал в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье

Как выяснилось, водитель SsangYong Kyron столкнулся с маршрутным такси Volkswagen LT 35. Происшествие случилось на перекрестке улиц Победы и 12 апреля.

В результате аварии травмы получила 47-летняя женщина и 4-летний мальчик. Их госпитализировали в травмпункт 5-й горбольницы. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и закрытую травму живота. У женщины - черепно-мозговая травма и ссадины головы.

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