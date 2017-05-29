Ребенок пострадал в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье

Как выяснилось, водитель SsangYong Kyron столкнулся с маршрутным такси Volkswagen LT 35. Происшествие случилось на перекрестке улиц Победы и 12 апреля.

В результате аварии травмы получила 47-летняя женщина и 4-летний мальчик. Их госпитализировали в травмпункт 5-й горбольницы. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и закрытую травму живота. У женщины - черепно-мозговая травма и ссадины головы.

Как сообщал УНН, электроопора раздавила автомобиль под Николаевом, два человека погибли.