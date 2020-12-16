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Діти-сироти старше 23 років отримали право на позачергове житло: ВР ухвалила закон

Київ • УНН

 • 35997 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий законопроект №3577 про внесення змін до законодавства щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Діти-сироти старше 23 років отримали право на позачергове житло: ВР ухвалила закон

Законопроектом передбачається надання права особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі після досягнення ними 23 років, позачергового отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

Також передбачається забезпечення їх соціальним або орендованим житлом до надання впорядкованого жилого приміщення для постійного проживання.

Як повідомляв УНН, раніше Рада ухвалила в цілому урядовий законопроект про внесення змін до законодавства щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.

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