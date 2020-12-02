Рада підтримала надання дозволу дітям з інвалідністю жити у прийомних сім’ях до 23 років
Київ • УНН
КИЇВ. 2 декабря. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий законопроект №3594 про внесення змін до законодавства щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується внести зміни до законодавства, що дасть змогу особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати та виховуватись у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку - незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти.
Зазначається, що цього року такого рішення потребують 23 дитини, яким має виповнитися 18 років, наступного року таких дітей буде 29.
Нагадаємо, парламентський комітет у жовтні рекомендував Верховній Раді України прийняти в цілому як Закон законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність" № 3594.