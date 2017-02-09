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Діти Луганщини разом із військовими записали вірш-підтримку до всієї України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Школярі із Луганської області разом із військовими записали вірш-підтримку до всієї України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Діти Луганщини разом із військовими записали вірш-підтримку до всієї України

"Нещодавно вартові неба України, які наразі виконують бойові завдання у районі проведення антитерористичної операції, виступили ініціаторами проведення на Луганщині акції #ЛагіднаУкраїнізація для дітей Старобільського району. І ось тепер діти, які відчули до себе тепле ставлення та небайдужість всієї України, разом із військовими записали вірш-звернення, вірш-підтримку до Батьківщини", - йдеться у підписі до відео.

Разом з дітьми відеозвернення записали і українські військові.

"У той час, коли вся країна, затамувавши подих, стежить за подіями в Авдіївці та в районі проведення АТО, ми вирішили висловити свою підтримку, показати єдність військових та мешканців звільнених від російськ-терористичних військ територій Донбасу!", — зазначив заступник командира зенітного ракетного підрозділу по роботі з особовим складом полковник Олександр Зайчук.

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