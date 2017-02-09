Дети Луганской области вместе с военными записали стихотворение-поддержку ко всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Школьники из Луганской области вместе с военными записали стихотворение-поддержку ко всей Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Недавно стражи неба Украины, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции, выступили инициаторами проведения в Луганской акции #ЛагиднаУкраинизация для детей Старобельского района. И вот теперь дети, которые почувствовали к себе теплое отношение и неравнодушие всей Украины, вместе с военными записали стих-обращение, стихотворение-поддержку к Родине", - говорится в подписи к видео.
Вместе с детьми видеообращение записали и украинские военные.
"В то время, когда вся страна, затаив дыхание, следит за событиями в Авдеевке и в районе проведения АТО, мы решили выразить свою поддержку, показать единство военных и жителей освобожденных от российско-террористических войск территорий Донбасса!", - Отметил заместитель командира зенитного ракетного подразделения по работе с личным составом полковник Александр Зайчук.