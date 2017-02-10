Діти Авдіївки передали президенту Литви валентинку із деревом любові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Школярі із Авдіївки передали главі МЗС Литви Лінасу Лінкявічюсу валентинку для президента Литви Далі Грібаускайте. Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
Як зазначила І.Геращенко, вони відвідали Авдіївську середню школу № 3.
“Третій клас. Школа потихеньку повертається до роботи, кілька днів вона не працювала через обстріли міста. Діти старанно виводять на валентинках слова подяки Далі Грібаускайте, Президенту Литви і другу України. Міністр (закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс — ред.) пообіцяв передати це дерево любові пані президенту від авдіївських дітей, які дуже прагнуть миру”, — додала І.Геращенко.
Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс на власні очі побачив наслідки обстрілів Авдіївки і заявив, що треба продовжувати тримати санкції проти РФ.