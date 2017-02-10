Дети Авдеевки передали президенту Литвы валентинку с деревом любви
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Школьники из Авдеевки передали главе МИД Литвы Линас Линкявичюсу валентинку для президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
Как отметила И. Геращенко, они посетили Авдеевскую среднюю школу № 3.
"Третий класс. Школа потихоньку возвращается к работе, несколько дней она не работала из-за обстрелов города. Дети старательно выводят на валентинках слова благодарности Дали Грибаускайте, Президенту Литвы и вторую Украине. Министр (иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс - ред.) пообещал передать это дерево любви госпоже президенту от Авдеевских детей, которые очень хотят мира ", - добавила И.Геращенко.
Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс воочию увидел последствия обстрелов Авдеевки и заявил, что надо продолжать держать санкции против РФ .