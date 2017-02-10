Дети Авдеевки передали президенту Литвы валентинку с деревом любви

Как отметила И. Геращенко, они посетили Авдеевскую среднюю школу № 3.

"Третий класс. Школа потихоньку возвращается к работе, несколько дней она не работала из-за обстрелов города. Дети старательно выводят на валентинках слова благодарности Дали Грибаускайте, Президенту Литвы и вторую Украине. Министр (иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс - ред.) пообещал передать это дерево любви госпоже президенту от Авдеевских детей, которые очень хотят мира ", - добавила И.Геращенко.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс воочию увидел последствия обстрелов Авдеевки и заявил, что надо продолжать держать санкции против РФ .