Дітей врятували із палаючої квартири у Хмельницькому

На місце події приїхало кілька автомобілів рятувальників, медики і патрульні поліції. З балкона палаючої квартири пожежні евакуювали 8-річного хлопчика, а з квартири винесли 17-річного хлопця-інваліда. Його шпиталізували до лікарні каретою “швидкої”. Ще двох людей вивели з задимленого під’їзда.

" На пожежі врятовано 4 дітей і 2 дорослих. Причину пожежі встановлюють", — Вадим Петришин, начальник Служби ГУ ДСНСУ у Хмельницькій обл.

Нагадаємо, 26 квітня трирічна дитина загинува у пожежі на Запоріжжі.