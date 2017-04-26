Дітей врятували із палаючої квартири у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Пожежа спалахнулана на балконі квартири, що розташована на 4-му поверсі 9-типоверхівки по вул. Львівське шосе. Повідомляє кореспондент УНН з посиланням на інформацію ГУ ДСНС у Хмельницькій обл.
На місце події приїхало кілька автомобілів рятувальників, медики і патрульні поліції. З балкона палаючої квартири пожежні евакуювали 8-річного хлопчика, а з квартири винесли 17-річного хлопця-інваліда. Його шпиталізували до лікарні каретою “швидкої”. Ще двох людей вивели з задимленого під’їзда.
" На пожежі врятовано 4 дітей і 2 дорослих. Причину пожежі встановлюють", — Вадим Петришин, начальник Служби ГУ ДСНСУ у Хмельницькій обл.
Нагадаємо, 26 квітня трирічна дитина загинува у пожежі на Запоріжжі.