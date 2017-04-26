Детей спасли из горящей квартиры в Хмельницком

На место происшествия приехало несколько автомобилей спасателей, медики и патрульные полиции. С балкона горящей квартиры пожарные эвакуировали 8-летнего мальчика, а из квартиры вынесли 17-летнего парня-инвалида. Его госпитализировали в больницу каретой “скорой”. Еще два человека вывели из задымленного подъезда.

“На пожаре спасено 4 детей и 2 взрослых. Причина пожара устанавливается”, — сообщил Вадим Петрушин, начальник Службы ГСЧС в Хмельницкой обл.

Напомним, 26 апреля трехлетний ребенок погиб в пожаре на Запорожье .