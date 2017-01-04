Дитбудинки сімейного типу з’являться у двох районах Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Печерському та у Святошинському районах столиці з’являться дитячі будинки сімейного типу. Відповідні розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, на Печерському узвозі, 19 розмістять дитячий будинок для 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та матері виховательки (загалом 11 осіб) шляхом реконструкції ІІІ поверху будинку. Зокрема, приміщення кабінетів переобладнають під спальні, під кухню та вітальню.
У Святошинському районі на вулиці Клавдіївскій, 40-Г облаштують два будинки на 16 і 17 поверхах у п’ятикімнатній квартирі загальною площею 148,1 кв. м, а також у п’ятикімнатній квартирі загальною площею 168,1 кв. м і будуть передані до сфери управління Святошинської РДА.