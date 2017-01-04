Дитбудинки сімейного типу з’являться у двох районах Києва

Так, на Печерському узвозі, 19 розмістять дитячий будинок для 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та матері виховательки (загалом 11 осіб) шляхом реконструкції ІІІ поверху будинку. Зокрема, приміщення кабінетів переобладнають під спальні, під кухню та вітальню.

У Святошинському районі на вулиці Клавдіївскій, 40-Г облаштують два будинки на 16 і 17 поверхах у п’ятикімнатній квартирі загальною площею 148,1 кв. м, а також у п’ятикімнатній квартирі загальною площею 168,1 кв. м і будуть передані до сфери управління Святошинської РДА.