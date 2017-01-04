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Детдома семейного типа появятся в двух районах Киева

Детдома семейного типа появятся в двух районах Киева

Киев • УНН

 • 7696 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Печерском и в Святошинском районах столицы появятся детские дома семейного типа. Соответствующие распоряжения подписал Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, на Печерском спуске, 19 разместят детский дом для 10 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и матери воспитательницы (всего 11 человек) путем реконструкции 3-го этажа дома. В частности, помещения кабинетов переоборудуют под спальни, под кухню и гостиную.

В Святошинском районе на улице Клавдиевский, 40-Г обустроят два дома на 16 и 17 этажах в пятикомнатной квартире общей площадью 148,1 кв.м, а также в пятикомнатной квартире общей площадью 168,1 кв.м и они будут переданы в сферу управления Святошинской РГА.

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