Диспетчер, який повідомив про перехоплення літака MH17, виявився судимим іспанським шахраєм

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Хосе Кароса Барріос Санчес стверджує, що російський телеканал RT виплатив йому майже 50 тисяч доларів за твіти про українських винищувачів, які супроводжували малайзійський Boeing. Про це повідомляє УНН з посиланням на європейську редакцію “Радіо Свобода”.

17 липня 2014 року в твіттері користувача “spainbuca”, який нібито належав іспаномовному диспетчеру київського аеропорту Бориспіль, з’явився запис, що кілька українських військових літаків нібито супроводжували малайзійський Боїнг MH17 незадовго до його зникнення з радарів.

“Літак Boeing 777 за кілька хвилин до зникнення з радарів супроводжували два українських винищувачі”, — зазначалося у повідомленні.

Незабаром після цього новину з твітів від “spainbuca” опублікував телеканал RT, який в травні 2014 року випускав репортаж про власника цього облікового запису: чоловіка нібито цькували за його “антиукраїнську” позицію і навіть намагалися вислати з країни. Слідом за RT новину про “іспанського диспетчера” повідомили федеральні ЗМІ РФ.

Згодом твіттер “spainbuca” виявився недоступним. Нову активність на його адресі виявили вже наприкінці 2014 року: користувач під ніком “Людмила Лопатишкіна” ретвітив з нього проросійські записи. При цьому його твіти вказували на те, що сторінку веде робот. Ще через деякий час адміністрація Twitter призупинила дію облікового запису.

Журналісти знайшли “іспанського диспетчера”, орієнтуючись на частину його фотографії з ефіру RT. Ним виявився Хосе Карлос Барріос Санчес, якого двічі судили за шахрайство — в Іспанії в 2010 році і в Румунії в 2013 році. Між цими датами він перебував в розшуку по всій Європі.

Санчес підтвердив, що вів твіттер “spainbuca”. Він також розповів, що протягом деякого часу отримував гроші від RT — натомість він мав публікувати на своїй сторінці в Твіттері те, що йому вкажуть. Загальна сума транзакцій, за словами Санчеса, склала близько 48 тисяч доларів. Представники RT заперечують ці дані.

Іспанець також розповів, що “йому хочуть нашкодити” деякі організації і приватні особи, але відмовився надати конкретні назви і імена. Після цього він спробував вимагати гроші у журналістів, що розмовляли з ним, а потім і зовсім перестав виходити на зв’язок.

Як повідомляв УНН, нідерландське видання незалежних журналістських розслідувань Zembla оприлюднило імена головних підозрюваних у справі про катастрофу пасажирського літака Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

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