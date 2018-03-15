Диспетчер, который сообщил о перехвате самолета MH17, оказался судимым испанским мошенником

КИЕВ. 15 марта. УНН. Хосе Карос Барриос Санчес утверждает, что RT выплатил ему почти 50 тысяч долларов за твиты об украинских истребителях, сопровождавших малазийский Boeing. Об этом сообщает УНН со ссылкой на европейскую редакцию “Радио Свобода”.