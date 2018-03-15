Диспетчер, который сообщил о перехвате самолета MH17, оказался судимым испанским мошенником

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Хосе Карос Барриос Санчес утверждает, что RT выплатил ему почти 50 тысяч долларов за твиты об украинских истребителях, сопровождавших малазийский Boeing. Об этом сообщает УНН со ссылкой на европейскую редакцию “Радио Свобода”.

17 июля 2014 года в твиттере “spainbuca”, якобы принадлежавшем испаноязычному диспетчеру киевского аэропорта Борисполь, появилась запись: несколько украинских военных самолётов якобы сопровождали малазийский Боинг MH-17 незадолго до его исчезновения с радаров.

“Самолёт Boeing 777 за несколько минут до исчезновения с радаров сопровождали два украинских истребителя”, — отмечалось в сообщении.

Вскоре после этого новость с твитом от “spainbuca” опубликовал телеканал RT, который в мае 2014 года выпускал репортаж про владельца этой учётной записи: мужчину якобы травили за его “антиукраинскую” позицию и даже пытались выслать из страны. Вслед за RT новость про “испанского диспетчера” сообщили федеральные СМИ РФ.

Впоследствии твиттер “spainbuca” оказался недоступен. Новую активность по его адресу обнаружили уже к концу 2014: пользователь под ником “Людмила Лопатышкина” ретвитил с него пророссийские записи. При этом его твиты указывали на то, что страницу ведёт робот. Ещё через некоторое время администрация Twitter приостановила действие аккаунта.

Журналисты нашли “испанского диспетчера”, ориентируясь на части его фотографии эфира RT. Им оказался Хосе Карлос Барриос Санчес, которого дважды судили за мошенничество — в Испании в 2010 году и в Румынии в 2013 году. Между этими датами он находился в розыске по всей Европе.

Санчес подтвердил, что вёл твиттер “spainbuca”. Он также рассказал, что на протяжении некоторого времени получал деньги от RT — взамен он должен был публиковать на своей странице в Твиттере то, что ему укажут. Общая сумма транзакций, по словам Санчеса, составила около 48 тысяч долларов. Представители RT отрицают эти данные.

Испанец также рассказал, что “ему хотят навредить” некоторые организации и частные лица, но отказался предоставить конкретные названия и имена. После этого он попытался вымогать деньги у беседовавших с ним журналистов, а затем и вовсе перестал выходить на связь.

Как сообщал УНН, нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla обнародовало имена главных подозреваемых по делу о катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

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