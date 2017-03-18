Disney виплатить працівникам до 3,8 млн дол за утримання зарплатні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Компанія Walt Disney виплатить співробітникам у Флориді близько 3,8 млн доларів за незаконне утримання частини зарплати, передає УНН з посиланням на CBS.
Так, компенсацію отримають 16,339 співробітників компанії.
Відзначається, що компанія не платила співробітникам за переробки, а також вираховувала кошти за форму.
Компанія також виплатить компенсаційні кошти працівникам за виконання роботи “до” і “після” їх зміни, йдеться в повідомленні департаменту. Зазначають, що в Disney не вели належного обліку необхідного часу і розрахунку заробітної плати.
Як повідомляв УНН, у США дозволили використовувати безпілотники в парках Disney.