Disney выплатит работникам до 3,8 млн долл за удержание зарплаты

Так, компенсацию получат 16,339 сотрудников компании.

Отмечается, что компания не платила сотрудникам за переработки, а также высчитывала средства за форму.

Компания также выплатит компенсационные средства работникам за выполнение работы "до" и "после" их изменения, говорится в сообщении департамента. Отмечают, что в Disney не вели надлежащего учета необходимого времени и расчета заработной платы.

Как сообщал УНН, в США разрешили использовать беспилотники в парках Disney.