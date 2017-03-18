Disney выплатит работникам до 3,8 млн долл за удержание зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Компания Walt Disney выплатит сотрудникам во Флориде около 3,8 млн долларов за незаконное удержание части зарплаты, передает УНН со ссылкой на CBS.
Так, компенсацию получат 16,339 сотрудников компании.
Отмечается, что компания не платила сотрудникам за переработки, а также высчитывала средства за форму.
Компания также выплатит компенсационные средства работникам за выполнение работы "до" и "после" их изменения, говорится в сообщении департамента. Отмечают, что в Disney не вели надлежащего учета необходимого времени и расчета заработной платы.
Как сообщал УНН, в США разрешили использовать беспилотники в парках Disney.