Дискусія з партнерами триває без пауз: Резніков про сучасні західні літаки для України

ukru
18:26 • 3432 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 69727 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 124420 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 149250 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 317116 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 211546 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 189291 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 312778 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458185 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348326 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 220567 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 180941 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 184357 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 136652 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 96695 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 317116 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 312778 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 533341 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 665385 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 686697 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 58974 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 96695 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 184357 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 220567 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 214333 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Дискусія з партнерами триває без пауз: Резніков про сучасні західні літаки для України

Дискусія з партнерами триває без пауз: Резніков про сучасні західні літаки для України

Київ • УНН

 • 783508 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Перехід України на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать пілотам переваги над ворогом - був і залишається стратегічною метою. На цьому наголосив міністр оборони України Олексій Резніков і додав, що "дискусія з партнерами триває без пауз", передає УНН.

Цитата

"... стратегічною метою був і залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать нашим пілотам переваги над ворогом. Щоб наші повітряні аси бачили і могли вражати противника на більшій відстані.

Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз", - написав Резніков на своїй сторінці у Facebook.

Міністр упевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене. 

Додамо

Крім того, за словами Резнікова, чергові повітряні атаки російських злочинців на мирні українські міста вкотре підкреслили, що одним з головних пріоритетів для України є посилення системи ППО та ПРО.

"Це предмет нашого постійного діалогу з партнерами по антикремлівській коаліції.

Важлива компонента нашої оборони – повітряні платформи, які дозволять ефективно відповідати на виклики. Зокрема, у якості швидкої відповіді, яка дасть результат у короткі строки, нам підходять літаки радянського зразка", - зазначив мністр.

Він подякував словацьким партнерам за вже передані МіГи-29 і додав, що Україна дуже розраховує на бойові літаки з Польщі.

"Ми дякуємо Польщі за кожен елемент підтримки, особливо такий важливий, як бойова авіація. МіГи з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дозволять зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів", - резюмував Резніков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Україні потрібні F-16": Залужний показав відео про необхідність сучасних винищувачів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85