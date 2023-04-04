Дискусія з партнерами триває без пауз: Резніков про сучасні західні літаки для України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Перехід України на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать пілотам переваги над ворогом - був і залишається стратегічною метою. На цьому наголосив міністр оборони України Олексій Резніков і додав, що "дискусія з партнерами триває без пауз", передає УНН.
Цитата
"... стратегічною метою був і залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать нашим пілотам переваги над ворогом. Щоб наші повітряні аси бачили і могли вражати противника на більшій відстані.
Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз", - написав Резніков на своїй сторінці у Facebook.
Міністр упевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене.
Додамо
Крім того, за словами Резнікова, чергові повітряні атаки російських злочинців на мирні українські міста вкотре підкреслили, що одним з головних пріоритетів для України є посилення системи ППО та ПРО.
"Це предмет нашого постійного діалогу з партнерами по антикремлівській коаліції.
Важлива компонента нашої оборони – повітряні платформи, які дозволять ефективно відповідати на виклики. Зокрема, у якості швидкої відповіді, яка дасть результат у короткі строки, нам підходять літаки радянського зразка", - зазначив мністр.
Він подякував словацьким партнерам за вже передані МіГи-29 і додав, що Україна дуже розраховує на бойові літаки з Польщі.
"Ми дякуємо Польщі за кожен елемент підтримки, особливо такий важливий, як бойова авіація. МіГи з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дозволять зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів", - резюмував Резніков.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Україні потрібні F-16": Залужний показав відео про необхідність сучасних винищувачів