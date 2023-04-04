Дискуссия с партнерами продолжается без пауз: Резников о современных западных самолетах для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Переход Украины на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат пилотам преимущества над врагом - был и остается стратегической целью. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников и добавил, что "дискуссия с партнерами продолжается без пауз", передает УНН.
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"...стратегической целью был и остается переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат нашим пилотам преимущества над врагом. Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии.
Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз", - написал Резников на своей странице в Facebook.
Министр уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов непременно будет принято.
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Кроме того, по словам Резникова, очередные воздушные атаки российских преступников на мирные украинские города в очередной раз подчеркнули, что одним из главных приоритетов для Украины является усиление системы ПВО и ПРО.
"Это предмет нашего постоянного диалога с партнерами по антикремлевской коалиции.
Важным компонентом нашей обороны – являются воздушные платформы, которые позволят эффективно отвечать на вызовы. В частности, в качестве быстрого ответа, который даст результат в короткие сроки, нам подходят самолеты советского образца", - отметил министр.
Он поблагодарил словацких партнеров за уже переданные МиГи-29 и добавил, что Украина очень рассчитывает на боевые самолеты из Польши.
"Мы благодарим Польшу за каждый элемент поддержки, особенно такой важный, как боевая авиация. МиГи из Польши существенно усилят нашу оборону, позволят сделать наше небо более безопасным, сохранить жизни наших граждан, а также уменьшить разрушения от российских нападений", - резюмировал Резников.
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